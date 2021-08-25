Около 30 человек приняли участие в донорской акции от проекта «Pro100донор» в Дзержинске

Сегодня утром на базе центра «Молодежные инициативы» прошла донорская акция, организованная проектом «Pro100донор» волонтерского объединения «Будильник» совместно с Дзержинской станцией переливания крови. Всего в ней приняли участие 26 жителей Дзержинска.

«У нас сдача крови организована ровно так же, как и на станции переливания крови. Участники так же проходят регистрацию, осмотр врача и только затем, если позволяет здоровье, допускаются к сдаче крови. А после этого можно посидеть несколько минут и восстановить силы, выпив чай с печеньем, - делится руководитель проекта «Pro100донор», член Молодежной администрации Анна Овчинникова. – На сегодняшнюю акцию пришло много первичных доноров, то есть тех, которые сдают кровь впервые. И наша основная задача – сделать их регулярными, чтобы сообщество доноров в Дзержинске расширялось и становилось более заметным».

Одним из «доноров со стажем» является дзержинец Артем Кузнецов. «Я сдаю кровь в пятый раз и уже считаю донорство частью своей жизни. В ситуации, когда нужна донорская кровь, может оказаться каждый из нас, и важно поддерживать такие акции, рассказывать о них знакомым. Тем более, здесь атмосфера намного легче и приятнее, чем в обычной поликлинике, а вместо очереди – интересные настольные игры и знакомство с единомышленниками», - поделился Артем.

Проект «Pro100донор» реализуется уже 9 лет, начиная с 2012 года, а свое нынешнее название приобрел в 2019 году после получения гранта на Приволжском федеральном форуме «iВолга». Именно тогда у проекта появились зона отдыха с пуфиками, свой баннер и подарки для доноров. «Все эти мелочи, на мой взгляд, делают донорство более приятным и менее похожим на обычную медицинскую процедуру. Это доброе дело, которое делает вся наша команда, волонтеры и, конечно, люди, сдающие кровь», - говорит Анна Овчинникова.