Кабинет физики с экспонатами 19 века открылся в Музее просвещения Мининского университета

Кабинет физики открылся в первом корпусе вуза - в здании, где в конце 19 века был создан первый в России и второй в мире кружок любителей физики и астрономии. Кабинет носит имя Ильи Ульянова – выдающегося педагога и сподвижника народного образования, который жил и работал в Нижнем Новгороде в течение шести лет.

- Поскольку Ульянов продвигал идеи Ушинского и считал, что образование должно опираться на принципы наглядности, мы тоже постарались собрать экспонаты, которые использовались в образовательном процессе с середины 19 века, - рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Здесь есть и макет котла паровоза, который Ульянов купил еще в первый год работы - в 1863 году, электрофорная машина, редкие оптические приборы, кипятильник Франклина, хронометр, который применяли не только в физике, но и даже в психологии, так как он фиксировал реакцию человека с точностью до тысячной доли секунды. Также посетители смогут увидеть фильм об опытах, проводившихся два века назад

Музейный комплекс будет состоять из двух кабинетов: астрономического имени Сергея Щербакова и литературного имени Василия Розанова, которые откроются в сентябре. Кроме того, уже выделены помещения для двух залов, посвященных истории просвещения и педагогическим династиям.

Музей создает команда лучших экспертов Нижнего Новгорода: музейных проектировщиков, графических дизайнеров, архитекторов и искусствоведов. Для сбора артефактов и историй педагогических династий привлекались не только сотрудники Мининского, но и все желающие нижегородцы.

- Пространство не будет обособленным. Мы планируем интегрировать его в учебный процесс. Музей очень важен как инструмент воспитания не только для нашего вуза, но и для всех нижегородцев, а также гостей города, - подчеркнул Виктор Сдобняков.