Юбилей города нужно праздновать с умом!

Экологическую площадку от компании "Балтика" украшает красивый олень из искусственного газона

В последнее время в городе большую популярность набирает новая интеллектуальная забава – так называемые квизы или азартные и весёлые викторины, в которых может принять участие абсолютно любой желающий, собрав свою команду для прекрасного времяпрепровождения в дружной компании. Каверзные вопросы ведущих, искромётные шутки, позитивная атмосфера, музыка, командный дух соревнования ну и, безусловно, замечательные призы – вот, что такое квиз.

В канун 800-летия Нижнего Новгорода, на которое будто по заказу выдалось необычайно солнечное лето, формат забавной игры показался представителям компании «Балтика» подходящим, чтобы собрать вместе всех самых весёлых и находчивых. Целью встречи, организованной известнейшим в стране производителем, стало не только знакомство с горьковским янтарным напитком, в честь юбилея города обновившим дизайн, но и создание ощущения долгожданного праздника для своих старых и новых друзей.

Екатерина Протапопова, старший бренд-менеджер: «Новый дизайн посвящен прекрасной истории и, конечно, поздравлениям легендарного русского города. На этикетках современный и исторический облик улиц и кварталов. Уместить всю красоту в одной этикетке просто невозможно, поэтому сделали серию этикеток из самых любимых нижегородских видов – улицы Покровки и Стрелки».

Развлекательная программа состояла из цикла игр, и финальный квиз прошёл 19 августа в ресторане Butch&Dutch, расположенном в ТЦ «Порт Артур» на Южном бульваре Автозаводского района. Мероприятие предусматривало не только познавательную викторину, но и дегустацию. Вечер, действительно, подарил собравшимся массу хорошего настроения. О том, что на квизе собрались люди с позитивным настроем и с тонким чувством юмора свидетельствовали названия, которые они придумали для своих команд – «Нижегородские орешки», «Понаехали!» и «21+», а вот «Фортуна», «Авангард» и «Виктория», уже выдавали тех, кто определённо пришёл, чтобы побеждать.

В качестве разминки залу предложили ответить на вопрос: какой подарок к 800-летию Нижнего Новгорода помимо праздничного дизайна продукции преподнесли производители. Для подсказки: подарок создан из переработанного пластика и находится в парке «Швейцария», реконструированном к юбилею. Методом логического мышления участники финального квиза пришли к верному выводу, что имеется в виду экологический уголок отдыха, где даже скамейки выполнены из сданной в утиль пустой пластиковой тары. Для изготовления одной лавочки понадобилось 42 килограмма пластика – все это собранная упаковка. Пространство украшено топиарием в виде огромного оленя, который одновременно является символом города и бренда. Таким образом, компания Балтика решила не просто создать в городе новую комфортную зону для отдыха, но и напомнить горожанам о важности сортировки отходов и их вторичной переработки.

Сама же игра представляла собой семь туров, в свою очередь состоящих из семи вопросов самой различной тематики. Например, знатоки литературы смогли безошибочно продолжить за братьями Стругацкими их высказывание о том, что восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Тонкие ценители музыки, вероятно, без труда узнали в прозвучавшем фрагменте произведение гениального Антонио Вивальди из его знаменитого цикла «Времена года». А вот о том, какие знаки в количестве аж 46 миллионов экземпляров выпустили в Австралии, допустив при этом досадную орфографическую ошибку, по идее, должны были быть в курсе только случаем оказавшиеся в зале финансисты, однако многие посредством интуиции и смекалки всё-таки догадались, что речь о банкнотах.

Кстати, один из вопросов напрямую касался хорошего настроения, которое сообща создавали и организаторы, и участники. В каком виде весьма необычных, но увлекательных состязаний с использованием «снаряда» весом не менее 49 килограммов помимо силы и выносливости по преодолению с ним различных преград (в том числе водных) чувство юмора и позитив являются важнейшим требованием к претендентам на победу? Для тех, кто не знает: оказывается, в мире существуют соревнования по переноске жён, которые, думается, способствуют укреплению семейных уз и правильному распределению ролей в брачном союзе. Шутки шутками, но обозначенные весовые ограничения для жён, здесь в уютных стенах ресторана, угощавшего вдоволь и со вкусом, были восприняты залом особенно эмоционально.

Так как поводом для организации серии игр послужило 800-летие города, один из семи туров был полностью посвящён юбиляру, и уж в знании родного и любимого Нижнего Новгорода блистали абсолютно все. Впрочем, игра есть игра, и в ней должны быть определены победители. По итогам всех семи туров три призовых места достались сильнейшим командам, которые получили памятные дипломы, а также подарки от организаторов. Остальные же участники были вознаграждены прекрасным настроением и угощением от организаторов, поэтому, бесспорно, без выигрыша не ушёл никто.

Андрей ДМИТРИЕВ.