В Дзержинске завершилось благоустройство площади Привокзальной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Глава города Дзержинска Иван Носков и заместитель председателя городской Думы Дзержинска Александр Парамонов проверили работы по благоустройству площади Привокзальной.

Как отметил глава, серьезных нареканий к работе подрядчика нет. «Сделали все неплохо, но недоработки есть, - подчеркнул Иван Носков. – Например, кое-где не убран мусор после проведения строительных работ. Не критично, но нужно навести порядок. Пока подрядчик не устранит все замечания, объект принимать не будем». Иван Носков также подчеркнул, что в этом году при проведении благоустройства были использованы материалы дзержинских производителей. В частности, тротуарная плитка и малые архитектурные формы – паровозик и макет Шуховской башни с часами. «Эта же плитка использовалась при ремонте многих объектов в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к юбилею города, что свидетельствует о ее высоком качестве, - отметил глава. – Для нас особенно важно, что близость поставщика снижает затраты на закупку стройматериала, а кроме того, мы можем поддержать нашего дзержинского производителя. И еще раз хочу поблагодарить руководство и сотрудников дзержинского железнодорожного вокзала, которые также приняли участие в благоустройстве и навели порядок на территории вокзала».

По словам Александра Парамонова, теперь всем коммерческим организациям, расположенным на площади Привокзальной, необходимо навести порядок на своей территории, а также привести входные группы в соответствие с общим архитектурным обликом площади. «Достигнута договоренность с руководством ТЦ «Семь дорог» о проведении ремонта здания ТЦ к весне следующего года, - отметил он. – Крайне важно, чтобы в таких масштабных работах так или иначе принимали участие все: жители города, выбирающие территорию для благоустройства и согласовывающие проект, предприниматели, городские власти, контролирующие органы. Общественные пространства создаются для удобства и комфорта всех горожан».

Дзержинцы уже отметили, что Привокзальная площадь получила новую жизнь. «Привокзальная преобразилась, - поделилась впечатлением жительница Дзержинска Елена Галычый. - Порадовал паровозик, часы, фонарики, новые скамейки. Все в сочетании. Около Сбербанка привели в порядок парковку – отделили бордюрным камнем от тротуара. Глаз радует».

Стоимость работ по благоустройству площади Привокзальной по программе «Формирование комфортной городской среды» составила более 30 млн рублей, по региональной программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области» - 11 млн рублей. В рамках благоустройства было выполнено покрытие из брусчатки (4715 кв. метров), высажены деревья и кустарники (84 шт.), установлены скамейки и урны (35 шт.) и светильники (116 шт.). Также было установлено видеонаблюдение, отремонтированы дороги, разбит газон и др.