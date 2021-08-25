Уголовное дело возбудили из-за исчезновения 17-летнего юноши на Бору

Юноша не раз уходил из дома и состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения 17-летнего подростка из Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту его пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По версии следствия, 13 августа этого года около 13 часов дня несовершеннолетний ушел из дома, расположенного в поселке Ситники городского округа города Бор в неизвестном направлении, после чего его местонахождение не установлено. Подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, ранее неоднократно покидал место жительства под различными предлогами, - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжают поиски пропавшего юноши. Кроме того, ведется допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства исчезновения подростка.