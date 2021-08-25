Депутаты согласовали передачу земельного участка на улице Чкалова в федеральную собственность

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 25 августа 2021 года одобрили передачу в федеральную собственность земельного участка на улице Чкалова.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, из муниципальной в федеральную собственность передается земельный участок площадью 441 кв. м, расположенный в Канавинском районе на улице Чкалова.

По данным КУГИ, в границах данного земельного участка расположено нежилое здание. На все нежилые помещения, входящие в его состав, зарегистрировано право оперативного управления за Управлением на транспорте МВД России по ПФО.

Фото: gordumannov.ru