Десять квартир для детей-сирот будут переданы Нижнему Новгороду

Городская Дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 25 августа 2021 года одобрила предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода десяти квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот.

По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, семь квартир расположены в сельском поселке Новинки, остальные три – в Сормовском, Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.