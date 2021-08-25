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Новости компаний25 августа 2021 11:43

Десять квартир для детей-сирот будут переданы Нижнему Новгороду

Жилые помещения приобретены министерством социальной политики Нижегородской области по госпрограмме
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Десять квартир для детей-сирот будут переданы Нижнему Новгороду

Десять квартир для детей-сирот будут переданы Нижнему Новгороду

Городская Дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 25 августа 2021 года одобрила предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода десяти квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот.

По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, семь квартир расположены в сельском поселке Новинки, остальные три – в Сормовском, Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.