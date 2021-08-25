Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний25 августа 2021 11:34

МегаФон сделает жизнь геймеров еще интересней

Подписка на GeForce Now станет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат»
КомментироватьОставить комментарий(0)
МегаФон сделает жизнь геймеров еще интересней

МегаФон сделает жизнь геймеров еще интересней

МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

Подписка на сервис облачного гейминга GeForce Now станет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат» на выгодных условиях. Они смогут получить промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%. Всего в библиотеке сервиса GFN.RU – более 1000 популярных игр для разных платформ.

По данным МегаФона, сегодня в России порядка 50 млн геймеров. Из них около 20 млн имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется всё большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в 2 раза.

«Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Технологии GeForce NOW дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придётся скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.

***

GFN.RU — эксклюзивный партнер NVIDIA в развитии сервиса GeForce NOW в России и СНГ, был создан в 2019 году. Позволяет запускать ресурсоемкие игры на всех операционных системах. В каталоге GFN.RU уже доступно более 1000 игр из крупнейших библиотек, таких как Steam, EGS, Ubisoft Connect и других.