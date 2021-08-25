Здание НГХМ, известное как «Дом военного губернатора», открыли в Нижегородском кремле после реставрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на ремонт этого здания было выделено 210,9 млн рублей, причем 134,19 млн рублей – из федерального бюджета и 76,71 млн рублей из областного. Это здание является архитектурным памятником федерального значения, при этом ремонт здесь не проводился уже около 30 лет.

В ходе работ здесь убрали лишние стены, заменили коммуникации, восстановили лепнину и паркет, установили современное освещение и климат-систему для картин. Также закуплены новые стеллажи для фондохранилища.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, это здание ценно не только как объект культурного наследия, но и как площадка для реализации крупных культурных проектов.

- Нижегородский художественный музей обладает одной из лучших в России коллекций предметов искусства, и мы остро нуждались в площадках для того, чтобы представить их широкой аудитории. Кроме того, созданы условия, чтобы принимать шедевры из музеев мирового уровня. Кремль получил еще одну точку притяжения, -добавил он.

Примечательно, что реставрация позволила объединить этажи здания в единое архитектурное пространство. Кроме того, были обнаружены и законсервированы фрагменты его подлинного оформления.

Уже 25 августа в этом здании открываются две выставки, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. У нижегородцев есть возможность увидеть картины российских художников XVIII — начала XX веков.