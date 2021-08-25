Рекордное число пассажиров обслужил нижегородский аэропорт 20-22 августа

Нижегородский аэропорт имени В.П.Чкалова обслужил рекордное число пассажиров с 20 по 22 августа – в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода – в сравнении с другими выходными днями лета 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

– Количество прибывших в аэропорт Нижнего Новгорода пассажиров примерно равно числу улетевших в другие города, – сказано на сайте аэропорта.

Больше всего человек прибыло в приволжскую столицу из Москвы – почти 2,4 тысячи. Затем из Санкт-Петербурга – около тысячи человек. Другие лидеры внутрироссийских направлений: Симферополь, Сочи и Анапа. По три тысячи человек прибыло в Нижний Новгород из Екатеринбурга и Краснодара.

Все вышеперечисленные города в том числе стали лидерами по числу улетевших из Нижегородской области.

Турецкий курорт Анталья стал самым популярным среди зарубежных направлений: более 1,9 тысячи нижегородцев отправились туда и столько же прилетели обратно.

В общей сложности, в конце прошлой недели – в пятницу, субботу и воскресенье – прямые регулярные и чартерные рейсы осуществлялись по 25 направлениям.

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