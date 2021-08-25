Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 25 августа

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 25 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Советский район:
С 09:00 до 16:00 света не будет в доме №2 по улице Рокоссовского.
Аналогично с 09:00 до 16:00 без горячей воды останутся жильцы домов № 24,22,26 по улице Надежды Сусловой и дома №4 по проспекту Гагарина.
Приокский район:
С 09:00 до 12:00 горячую воду отключили в домах №3,2 по улице 40 лет Победы.
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