Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 25 августа

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 25 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Советский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в доме №2 по улице Рокоссовского.

Аналогично с 09:00 до 16:00 без горячей воды останутся жильцы домов № 24,22,26 по улице Надежды Сусловой и дома №4 по проспекту Гагарина.

Приокский район:

С 09:00 до 12:00 горячую воду отключили в домах №3,2 по улице 40 лет Победы.

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