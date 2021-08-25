Футбольный клуб «Нижний Новгород» ищет спонсора для дальнейшего выступления в РПЛ

Клуб получит дополнительные средства из бюджета области. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ФК «Нижний Новгород» ищет спонсора для дальнейшего выступления в Российской футбольной Премьер-Лиге. Как сообщает «Коммерсант», поиском госкорпорации, которая будет финансировать клуб, озаботились на федеральном уровне. Пока у клуба нет спонсора, он будет получать средства из бюджета области.

Так, на содержание нижегородских команд планируется дополнительно выделить 423 млн рублей, из них 350 млн рублей будет направлено на футбольный клуб. Таким образом, в общей сложности, "Нижний Новгород" получит 651,5 млн рублей. При этом бюджет клуба на этот сезон должен составлять не менее 1 млрд рублей. Поэтому спонсора необходимо найти как можно скорее.

Как отметил исполняющий обязанности министра спорта в регионе Алексей Москвин, точные сроки по поиску спонсора для футбольного клуба не установлены.

- Этот вопрос требует времени, поэтому пока решить вопрос с финансированием клуба, играющего в премьер-лиге, можно за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета, - сказал он.