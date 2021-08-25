Доходы бюджета Нижегородской области увеличены более чем на 4,3 млрд рублей

Доходы областного бюджета Нижегородской области на 2021 год будут увеличены более чем на 4, 3 млрд рублей. Проект соответствующих изменений рассмотрели депутаты регионального парламента на заседании комиссии по бюджету и налогам 24 августа.

В частности, на 1,9 млрд будут увеличены налоговые и неналоговые доходы, в том числе от налогов физических лиц – на 545 миллионов, от налогов, которые поступают от организаций, - на 1,3 млрд рублей.

Кроме того, более 60 млн рублей Нижегородская область получит на приобретение лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больницах, еще 128 миллионов - на диспансеризацию по ОМС переболевших COVID-19. 239 миллионов рублей регион получит на выплату компенсаций неиспользованных отпусков медикам, которым осуществлялись стимулирующие выплаты.

Также в бюджет Нижегородской области поступят средства на переселение жильцов из аварийного фонда – всего 304,7 млн рублей.

Вместе с тем расходы бюджета Нижегородской области на 2021 год увеличены на 4,8 млрд рублей. Средства будут направлены на повышение зарплаты бюджетников, а также на дополнительное финансирование работ по проекту «Вам решать!» - в связи с существенным подорожанием строительных материалов.

КОНКРЕТНО

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

доходы: 216,1 млрд. рублей (увеличены более чем на 4,3 млрд. рублей);

расходы: 241,1 млрд. рублей (увеличены более чем на 4,8 млрд. рублей);

дефицит: -25 млрд. рублей.