Владимир Путин подписал указ о расширении границ Сарова

К Сарову присоединят новые территории. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении границ закрытого административно-территориального образования Саров. Как следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, это делается в целях социально-экономического развития города.

Согласно тексту указа, к Сарову будет присоединены часть Вознесенского и Дивеевского районов, а также часть территории Темниковского района Республики Мордовия. На вновь присоединенных территориях будет также установлен особый режим, предусматривающий ограничение на въезд и постоянное проживание граждан, полеты летательных аппаратов и другие предусмотренные законодательством ограничения.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года - таким образом, у органов власти есть несколько месяцев, чтобы осуществить расширение границ Сарова.