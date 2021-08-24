901,8 тысячи человек привились от коронавируса в Нижегородской области, при этом 14,5 тысячи нижегородцев прошли хотя бы одну ступень вакцинации от коронавирусной инфекции за последние четыре дня. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

По состоянию на вторник, 24 августа, 901,8 тысячи жителей региона сделали привику от коронавируса. Однако, глава минздрава не уточнил - сколько из привившихся получили обе аппликации вакцины. Ранее было известно, что по состоянию на 20 августа прививки сделали 887,3 тысячи человек.

- Спасибо за совместную борьбу!, - поблагодарил нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на утро 23 августа, в Нижегородскую область поступило 135 736 дозы вакцин.

По данным на 24 августа 2021 года, всего с начала пандемии 153 170 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 521 человека.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.