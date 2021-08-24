Движение на проспекте Гагарина временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 08.00 до 23.00 25 августа. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

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По проспекту Гагарина. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что новая схема движения транспорта запущена на площади Сенной.

Теперь для пешеходов сделали три островка безопасности и изменили режим светофоров. В районе выезда на площадь с улицы Минина установили дополнительный светофорный объект – он разводит транспортные и пешеходные потоки во времени и обеспечивает безопасность участников дорожного движения.

Режимы регулирования остальных светофоров на площади подобрали так, чтобы обеспечить безопасный пропуск автомобилей и пешеходов с наиболее возможными минимальными задержками. По словам специалистов, движение на площади происходит в 17 различных направлениях, и для его регулирования работает более 40 светофоров.