Свыше 26 млн рублей направят в Нижегородскую область для ремонта сельских ДК

Более 26 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на ремонт домов культуры в селах Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, обновление ДК в деревне Малое Зиновьево в Семеновском городском округе обойдется в7,6 млн рублей. В селе Салганы Краснооктябрьского района на восстановление дома культуры потребуется10 млн рублей, еще по 2,5 млн рублей направят на ремонт домов культуры в селе Зиняки Городецкого района и селе Зубилиха Краснобаковского района, а 3,2 млн рублей – на обновление ДК в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Культура», реализация которого продолжится и в следующие годы. Таким образом, в 2023 году на эти цели регион подучит 36,6 млн рублей, а в 2024 – 44 млн рублей.

Как отметила первый замминистра культуры в регионе Наталья Суханова, дома культуры очень важны для жителей небольших населенных пунктов, так как там проводятся важные культурные мероприятия, работают кружки, творческие объединения. Поэтому важно навести не только внешний лоск, но и обновить внутренние помещения.

- После ремонта учреждения расширяют спектр культурно-досуговых услуг — организовывают дополнительные направления работы, проводят новые мероприятия, обустраивают музейные комнаты, - сказала она.