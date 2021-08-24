Картографическая выставка открылась в Нижегородском кремле Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском кремле у Кладовой башни к 800-летию города открылась планшетная выставка. Она включает в себя картографические и фотодокументальные материалы по истории планировки, застройки и картографирования территории Нижнего Новгорода в разные исторические периоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На выставке представлены материалы по истории застройки города и региона в разные исторические периоды. Она подготовлена комитетом по делам архивов Нижегородской области совместно Роскартографией при поддержке правительства Нижегородской области.

Фотоматериалы о становлении Суздальско-Нижегородского княжества, карты территорий, включенных в 1714 году Петром I в состав Нижегородской губернии, первый градостроительный план Нижнего Новгорода 1770 года, утвержденный Екатериной II и др. представлены на семи планшетах. Также здесь представлены план «Большого Нижнего Новгорода» 1929 года, фотографии крупнейших железнодорожных и автотранспортных мостов, постройки и пуска в 1985 году первой станции метрополитена, дополненные изображениями градостроительных доминант и живописных видов Нижнего Новгорода XXI века.

- При подготовке учитывались и современные технологии: так, благодаря QR-кодам заинтересованные посетители смогут подробнее ознакомиться с архивными фотодокументами, отражающими разные исторические периоды, – отметил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

В экспозицию вошли картографические материалы и фотографии из фондов Центрального архива Нижегородской области и Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области, а также Военно-топографического управления МО России и Госкорпорации «Роскосмос».