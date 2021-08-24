Самыми популярными площадками празднования 800-летия стали центр и Автозавод

Аналитики МегаФона изучили интернет-трафик главного события Нижнего Новгорода - гала-шоу 800-летия. Во время выступлений абоненты оператора загрузили в 1,5 раза больше трафика, чем в обычный выходной день на набережной.

В минувшую субботу на самой масштабной сцене этого года в стране, нижегородцы и гости города скачали почти 2 ТБ данных – это рекорд по объему трафика с начала празднования в рамках фестиваля «Столица закатов». До этого лидерство по интернет-активности зрителей сохранял концерт Манижи и Кирилла Рихтера, где было израсходовано на 300 ГБ меньше, чем в День города. Такие цифры оператор получил на основе обезличенных данных абонентов, которые находились на Нижневолжской набережной и улице Рождественской.

Главное шоу прошло по всему городу – в каждом из 9 районов были организованы концерты звёзд и другие развлекательные мероприятия для нижегородцев. Ожидаемо, что больше всего контента в соцсети выложили абоненты на площади Минина, где выступал Баста и куда приехали жители из разных уголков области. Там потратили около 9 ТБ данных – такой объем данных можно сравнить с загрузкой 180 онлайн-путеводителей по городу-юбиляру. На втором месте по интернет-активности стала Советская площадь и концерт Uma2rman – популярной российской группы из Нижнего Новгорода. Третье место заняли автозаводцы с выступлением известного репера Левана Горозия (L’ONE).

«Готовясь к мероприятию, мы увеличили пропускную способность сети, наши инженеры вели непрерывное наблюдение за состоянием инфраструктуры, а также контролировали системы жизнеобеспечения объектов связи, — комментирует Максим Бартыков, директор Нижегородского отделения МегаФон. - Мы были готовы к любым нештатным ситуациям и, несмотря на большое количество абонентов сеть успешно справилась с пиковыми нагрузками».

По данным МегаФона на 800-летие города приехали гости из 69 регионов России. Больше всего гала-концерт посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской, Самарской областей и Республики Мордовия.