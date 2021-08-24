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Общество24 августа 2021 15:02

Новое расписание ввели на канатной дороге Нижнего Новгорода

Режим работы канатной дороги изменится с 1 сентября
Екатерина КУРГУЗОВА
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Новое расписание ввели на канатной дороге Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Так, изменения на известной канатной дороге, которая связывает между собой Нижний Новгород и Бор, связаны с регламентными работами.

Актуальное расписание будет действовать уже с 1 сентября:

Понедельник — Четверг: 6:45—22:00

Пятница — Суббота: 6:45—22:00

Воскресенье и праздники: 9:00—22:00

Перерыв на регламентные работы: Понедельник и четверг: 10:00 до 13:00.

Напомним, что о том, что в Нижнем Новгороде могут появиться новые канатные дороги, говорили давно. К примеру, в 2013 году на выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2013 в Каннах был представлен проект, предполагавший строительство целых трех «канаток» через Оку. Их протяженность должна была составить 11,5 тысяч метров. Однако тогда дальше планов дело не пошло. И вот на днях стало известно, что хотя бы одна новая канатная дорога в Нижнем Новгороде все же может появиться.

В настоящее время властям уже удалось найти потенциального инвестора для реализации этого проекта. Речь идет о компании «ПОМА», построившей уже существующую в Нижнем Новгороде канатную дорогу до Бора.