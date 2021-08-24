Четыре пылесоса закупили для уборки улиц в центре Нижнего Новгорода

МБУ «Центр» закупило для уборки в историческом центре Нижнего Новгорода четыре бензиновых пылесоса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на МБУ.

- Воздуходувка-пылесос предназначен для сбора мелкого мусора, песка, листьев, из труднодоступных мест. Зимой эта техника справляется с лёгким, пушистым снегом с гладких поверхностей. При продувке дорожек и территории значительно экономит время. При этом качество выполненных работ значительно лучше по сравнению с другими методами, - рассказали в учреждении.

Сейчас эти пылесосы уже убирают Зеленский съезд и улицу Рождественскую.

В МБУ «Центр» отметили, что при положительных отзывах о работе новой техники, поднимут вопрос о дополнительной закупке этих бензиновых пылесосов.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о том, что в двух центральных районах города – Нижегородском и Советском – изменится организация уборки дорог. Так, в Нижегородском районе уборкой и содержанием дорог будет заниматься созданное для этого МБУ «Центр», в Советском районе - МП «Ремонт и эксплуатация дорог» (МП "РЭД").