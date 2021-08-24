Еще у 427 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 24 августа 2021 года, всего с начала пандемии 153 170 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 521 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 139 636 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 669, а за последние сутки восемнадцать не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 105 новых случаев), Московская область (1 125 новых случаев) и Санкт-Петербург (600 новых случаев).

По данным на утро 23 августа, в Нижегородскую область поступило 135 736 дозы вакцин. Всего привито 896 574 нижегородца, из них второй компонент получили 783 538 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.