Президент Мининского университета Лев Шапошников удостоен звания Почетный гражданин Нижнего Новгорода

Президент Мининского университета, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки российской федерации Лев Шапошников стал Почетным гражданином Нижнего Новгорода. Накануне 800-летнего юбилея города соответствующие удостоверения и знаки отличия Льву Евгеньевичу вручали глава города Юрий Владимирович Шалабаев и председатель думы Олег Вениаминович Лавричев.

Звание Почетного гражданина присваивается за особые заслуги или за деятельность, которая направлена на развитие экономики, соцсферы, спорта, науки и культуры города. Почетные граждане имеют право принимать участие в заседаниях гордумы с правом совещательного голоса.

"Лев Евгеньевич – легендарная личность. Он написал более 20 книг, 50 лет отдал сфере высшего образования, причем 45 из них - родному вузу! Вырастил почти 30 кандидатов и 7 докторов философских наук. При этом он еще профессор Нижегородской духовной семинарии и обладатель звания «Серафимовский учитель». Но самое ценное то, что Лев Евгеньевич – замечательный человек и отличный наставник, который всегда поддержит и даст совет", - сказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Кандидатуру Льва Шапошникова единогласно выдвинул коллектив вуза, а Дума Нижнего Новгорода поддержала инициативу Мининского университет.

"Мы гордимся тем, что в Нижнем Новгороде живет и в нашем вузе работает такой заслуженный человек! - говорят сотрудники и преподаватели вуза. - Поздравляем Льва Евгеньевича с заслуженной наградой и желаем ему научных, творческих успехов и новых достижений в деле просвещения!"

В 2021 году звание присвоили экс-главе Нижнего Новгорода, депутату Госдумы Вадиму Булавинову, главе союза промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" Валерию Моисееву, художественному руководителю театра "Пиано" Владимиру Чикишеву, президенту Мининского университета Льву Шапошникову, призеру парашютного спорта Вячеславу Шарабанову и генеральному директору нижегородского завода 70-летия Победы Василию Шупранову.