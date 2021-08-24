Нижегородскую «Швейцарию» планируют полностью открыть для посетителей в октябре

Парк "Швейцария" Фото: Мария СОРОКИНА

Обновленный нижегородский парк «Швейцария» планируют полностью открыть для посещения примерно через два месяца. Такой информацией поделился мэр города Юрий Шалабаев в ходе посещения парка 22 августа.

В настоящее время нижегородцам доступна центральная часть парка на участке от остановки «Улица Медицинская» до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Именно на этой территории расположено больше всего активностей. В дальней части за памятником осталось устранить лишь некоторые недочеты. При этом контракт с подрядчиком АО ГК «ЕКС» действует до конца года.

- Все недочеты, которые будут выявлены в этот период, подрядчик будет устранять даже не в рамках гарантийных обязательств, а в рамках текущего контракта. На территории, которая насыщена основными объектами, остались небольшие недочеты – где-то надо подкрасить, где-то недозашит павильон, не везде расставлены урны и лавочки, не везде снят целлофан, но это никак не мешает функционированию парка. На эти работы уйдет неделя-две. На территории за монументом воинам-интернационалистам ведутся работы по устройству тропиночно-дорожной сети, они в высокой степени готовности, - заметил Шалабаев.

По его словам, в связи с тем, что в направлении Мызы заметно меньше активностей, было принято решение дать подрядчику спокойно завершить работы. Территории здесь будут постепенно открываться в течение ближайших месяца-двух.

Пока парк работает в тестовом режиме. Предполагается, что по ночам он будет закрываться на уборку.