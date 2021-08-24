В Дзержинске начато благоустройство курдонера на проспекте Ленина

Депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов и глава города Иван Носков посетили с рабочим визитом курдонер на проспекте Ленина у домов №№ 43-45, где идут работы по благоустройству территории. Проект подготовлен главным архитектором Дзержинска Ильей Соколовым совместно с главой молодежной администрации Ильей Власенковым.

«Пока работы над проектом только стартовали, но, уверен, совсем скоро местные жители почувствуют результат. Это крайне важно, когда инициатива неравнодушных жителей находит такой отклик и быстрое решение со стороны руководства города, - отметил Вадим Булавинов. - Если мы говорим о создании современных многофункциональных пространств, то и реализация должна иметь аналогичный подход. Архитектура Дзержинска особенная, для неё не всегда подойдут стандартные проекты. В этом случае сошлось всё: и инициатива жителей, и оперативные решения администрации, и общественное пространство, решающее сразу три важные задачи».

Предложение членов Молодежной администрации Дзержинска благоустроить территорию, прилегающую к клубу инвалидов «Вера», было одобрено главой города в апреле текущего года. В настоящее время в курдонере произведены вырубка сорных кустарников и спил аварийных деревьев, сделана планировка территории.

«Дзержинск – молодой город с уникальной архитектурой исторических кварталов, соответствующей лучшим классическим образцам. Сохранить архитектурное наследие – важнейшая задача, ведь Дзержинск вполне может считаться памятником разных архитектурных стилей советской эпохи и стать центром притяжения любителей архитектурного туризма, - подчеркнул глава города Иван Носков. - Работы ведутся в хорошем темпе, так что уже к началу сентября у жителей близлежащих домов появится уютный комфортный двор, а у клуба инвалидов – прекрасный парадный вход через сквер».

В курдонере создается современное общественное пространство. Здесь будет сделан ландшафтный дизайн с высадкой растений, установлены детская площадка, скамейки и урны, проведено освещение от улично-дорожной сети и сформированы мощеные брусчаткой дорожки.

«Печально, что не сохранилось чертежей центрального фонтана в курдонере, да и схему изначальной планировки сквера нам найти не удалось, - рассказывает Илья Власенков. - Тем не менее, стояла задача максимально восстановить оригинальность архитектуры. Теперь в бетонной, облицованной керамической фасадной плиткой чаше фонтана будет клумба с многолетними растениями».

Кроме того, проект предусматривает асфальтировку проезда к клубу инвалидов «Вера» и создание около его центрального входа парковочных мест специально для членов клуба.

Напомним, проект ансамбля курдонера и прилегающих к нему домов на проспекте Ленина главного архитектора Дзержинска с 1940 по 1958 год Алексея Кусакина был реализован в 1952 году.