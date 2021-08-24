Интеллектуальная транспортная система за 1 копейку появится в Нижегородской области.

Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчиком выступит компания «Национальный центр информатизации» из Татарстана. Она предложила снизить начальную стоимость контракта - 117,5 млн рублей - на 100%. То есть сейчас стоимость составляет ровно 1 копейку. На втором месте оказалось предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», готовое выполнить работы за 117,5 млн рублей.

Сейчас проект необходимо разработать до 6 декабря 2023 года, а после выполнить в шесть этапов. Первые два должны быть закончены до конца текущего года. Как отмечается, основное назначение ИТС — сделать дорожную сеть как единое целое для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников движения.

Напомним, что нижегородское УГИБДД будет следить за выездом на «встречку» с помощью аэростата. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Теперь за автомобилистами, которые любят выезжать на встречную полосу, будет наблюдать и фиксировать все правонарушения с воздуха беспилотный аппарат.