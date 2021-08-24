Две копии Шуховской башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде Фото: eugenemood

Две копии Шуховской башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде рядом с пакгаузами. Об этом очевидцы сообщают в социальной сети Facebook и Instagram.

Металлические конструкции являются копией знаменитой «Шуховки» инженера Владимира Шухова установленной под Дзержинском – ЛЭП, построенных на Оке под Дзержинском. На данный момент осталась одна из шести конструкций.

Сообщается, что сейчас конструкции установили рядом с пакгаузами.

Однако, посмотреть на копии Шуховской башни пока можно только издалека - работы по монтажу все еще продолжаются.

- Похоже, старт экскурсиям теперь можно будет давать от этой точки на Стрелке, — отметила нижегородка Анна Вингурт.

Напомним, что работу трамвая 1938 года выпуска по просьбе нижегородцев продлили до конца августа. Прокатиться на нем нижегородцы и гости города смогут на улице Рождественской.

Трамвай 1938 года является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» (НЭТ). По словам главы города, изначально планировалось, что уникальный вагон будет ходить по одной из старейших улиц города – Рождественской – только в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода.