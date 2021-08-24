Самую длинную в мире набережную намерены создать в Нижнем Новгороде

Так сейчас выглядит смотровая площадка в парке "Швейцария" Фото: Мария СОРОКИНА

Самая длинная в мире набережная может появиться в Нижнем Новгороде в ближайшие годы. Такое заявление сделал заместитель министра строительства РФ Максим Егоров в ходе своего визита в парк «Швейцария» 22августа.

Проходя по откосу в парке, Егоров заметил, что с этой площадки открывается отличный вид на город, и было бы неплохо сделать единый пешеходный маршрут от центра города до парка.

Когда Минстрой России рассматривал заявку по реконструкции парка «Швейцария», мы очень многое обсуждали. Самая главная идея, которая должна воплотиться – это единая набережная, которая пройдет от Гребного канала до парка. В будущем мы получим единое пространство вдоль Оки и Волги, - заметил замминистра.

Как уточнил мэр города Юрий Шалабаев, по подсчетам получается, что эта набережная станет самой длинной набережной в мире.

Работы по созданию единой набережной будут проходить в рамках второго этапа благоустройства «Швейцарии». Как заметил глава города, проект второго этапа уже есть, но его необходимо доработать. В связи с этим точные сроки реализации 2 этапа пока не называют.