Подводный аппарат и бронеавтомобили представили нижегородцы на форуме «Армия - 2021» Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подводный аппарат и бронеавтомобили представили нижегородцы на форуме «Армия - 2021». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в форуме принимают участие 15 нижегородских оборонных предприятий. По словам Глеба Никитина, важная часть ежегодного форума «АРМИЯ» - выставка передовых отечественных разработок.

- Нижегородская область - один из центров оборонной промышленности России. У нас сосредоточена значительная часть передовых технологий военного, гражданского и двойного назначения. В этом году в выставочных экспозициях планируют принять участие 15 предприятий, которые будут представлены как на самостоятельных стендах, так и на стендах интегрированных структур, - отметил губернатор Нижегородской области.

Участниками форума стали госкорпорация «Росатом», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ООО «Военно-промышленная компания», АО «Концерн «Уралвагонзавод», ГК «Ростех».

- Форум «Армия-2021» является уникальной платформой, на которой проводятся демонстрации интеллектуального оружия, военной техники, технологий и проектов в области строительства и материально-технического обеспечения. Мы гордимся тем, что многие из представленных на выставке образцов принадлежат нижегородским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, всего наши предприятия ОПК представляют более 65 разработок, причем некоторые из них – впервые. В частности, ООО «Военно-промышленная компания» подготовила к показам образцы выпускаемой техники: вездеходно-плавающую машину, снегоболотоход, а также бронеавтомобили, в том числе бронетранспортер БТР-82А с тепловизионным прицелом и БМП-К17 на базе унифицированной межвидовой колесной платформы «Бумеранг».