СК: Водитель, сбивший насмерть 11-летнего мальчика на проспекте Гагарина, был пьян

33-летний водитель, сбивший насмерть мальчика на проспекте Гагарина, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в День города, 21 августа, около десяти часов вечера. 11-летний мальчик вместе со своей семьей переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель Mitsubishi Outlander не заметил вовремя маленького пешехода и не остановился, чтобы его пропустить, в результате сбил его. От полученных травм школьник погиб на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело.

- Водитель автомобиля задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме и дал следователю признательные показания. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.