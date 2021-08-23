Кровлю сельской школы в Ближнем Борисове отремонтировали к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На ремонт кровли школы выделили около 7,5 млн рублей в рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области».

- В последний раз в Ближнеборисовской школе кровлю ремонтировали почти 15 лет назад. Крыша обветшала, каждую осень и весну постоянно протекала. Благодаря содействию районной администрации мы смогли войти в госпрограмму и получить деньги на ремонт. И начало учебного года наша школа встречает с новой кровлей. Это для нас огромная радость!, - сообщил директор школы Евгений Голованов.

Кроме того, почти 25 млн рублей из районного бюджета выделили на ремонт образовательных учреждений Кстовского района в этом году. Сейчас уже обновили пищеблоки, крыши, электросети и водоснабжение, а также противопожарные и охранные системы в школах и детских садах.

Более 6,5 миллиона рублей из районного бюджета выделили в этом году на ремонт помещений для организации центров «Точка роста». В этом году «Точки роста» появятся в пяти школах Кстовского района: в Безводном, Запрудном, Шелокше, Ждановском и пос. Селекционной станции. Ремонт помещений проводится за счет муниципалитета, а оборудование, необходимое для занятий, приобретается за счет федеральных средств.