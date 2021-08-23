Более 20 делегаций из 15 стран приехали на 800-летие Нижнего Новгорода

Более 20 зарубежных делегаций из 15 стран мира приняли участие в торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора правительства региона.

Руководители Республик Южная Осетия и Абхазия, главы дипломатических миссий Боснии и Герцеговины, Сербии, Италии, Словакии и Узбекистана в России, представители зарубежных регионов-партнеров — Вайоцдзорской области Республики Армения, Бухарской области Республики Узбекистан, Автономного края Воеводина Республики Сербия, а также почетные консулы иностранных государств в Нижнем Новгороде посетили Нижний Новгород на празднования 800-летия города с 19 по 23 августа.

- Мы очень рады, что 800-летие Нижнего Новгорода стало не только праздником для всех нижегородцев, но и важным международным событием в жизни региона», поделилась областного директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Всего в составах иностранных делегаций приехало 80 человек. Для гостей подготовили индивидуальные программы с осмотром достопримечательностей Приволжской столицы. Они побывали в музеях, на выставках, концертах, благоустроенных пространствах, а также посетили гала-шоу «Начала нового».

- Празднование юбилея на этом не заканчивается. В сентябре-декабре 2021 года планируются визиты делегаций из Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Германии, Казахстана, Узбекистана и Хорватии, подчеркнула Ольга Гусева.