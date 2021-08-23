Суд арестовал водителя, сбившего 11-летнего ребенка на проспекте Гагарина

33-летнего мужчину, сбившего ребенка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, заключили под стражу, Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Нижегородский суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 33-летнего водителя Mitsubishi Outlander. В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ДТП случилось в 22:10 вечера 21 августа на проспекте Гагарина. Пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался.

В СК возбудили уголовное дело по этому факту. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Свою вину он полностью признал.

Напомним, что 11-летний ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Советском районе Нижнего Новгорода в субботу, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа в 22:10 на проспекте Гагарина в районе дома №23В в Нижнем Новгороде. 33-летний мужчина, имеющий водительский стаж 17 лет, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, сбил ребенка напешеходном переходе. Ребенок погиб на месте.