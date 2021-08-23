В Нижегородском художественном музее впервые открылась выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Доме Сироткина на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде открылась выставка одного шедевра, уникального произведения итальянской живописи XVI века. Там появилась картина «Мадонна делла Грацие» кисти венецианского мастера Лоренцо Лотто. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работа из собрания Эрмитажа появилась впервые в рамках совместного проекта Нижегородского государственного художественного музея и Государственного Эрмитажа «Великие коллекции - нижегородцам».

- Дни Эрмитажа в Нижегородском государственном художественным музее –яркая страница юбилейного года Нижнего Новгорода. Были вложены достаточно серьезные средства для того, чтобы музеи города могли принимать предметы искусства из ведущих музеев мира. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Эрмитаж - один из символов российской культуры, и принимать шедевры из его коллекции – большая честь, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В торжественном открытии выставки приняли участие посол Италии в России Паскуале Терраччано, заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, директор центра «Эрмитаж-Италия» с российской стороны Ирина Артемьева и генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Кроме того, картина «Мадонна делла Грацие» выполнена на деревянной доске, она датирована 1542 годом и представляет собой образец искусства позднего Ренессанса.