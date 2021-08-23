В Первомайском районе локализовали два очага природных пожаров

В г.о.г. Первомайске Нижегородской области на землях лесного фонда локализовано два очага природных пожаров площадью 5 и 54 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пожароопасная ситуация на границе с Мордовским заповедником находится на особом контроле.

Всего от Нижегородской области на территории г.о.г. Первомайска и Сарова были привлечены 1 357 человек, использовалось 233 единицы техники. От МЧС России работали 624 человека, эксплуатировалось 108 единиц техники.

К тушению пожара привлечены три пожарных поезда: ст. Красный Узел - ЗАТО г. Саров; ст. Горький – ЗАТО г. Саров; ст. Арзамас – г.о.г. Первомайск. Угроза населенным пунктам на данный момент отсутствует.

- Угрозы для жизни и здоровья жителей сейчас нет. Для недопущения распространения огня с 19 по 23 августа региональный Минлесхоз усилил группировки сил и средств. Проводятся мероприятия по оперативному реагированию, в том числе создаются противопожарные барьеры – минерализованные полосы, - отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Сейчас на территории г.о.г. Первомайск веден режим ЧС муниципального значения. Привлечены силы и средства лесопожарных станций: работают 116 человек, используется 62 единицы техники.

При обнаружении возгораний на землях лесного фонда необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

Для удобства граждан на сайте министерства лесного хозяйства размещена карта пожарной опасности, которая обновляется ежедневно.