По улице Рождественской можно прокатиться на трамвае 1938 года до конца августа

Работу трамвая 1938 года выпуска по просьбе нижегородцев продлили до конца августа. Прокатиться на нем нижегородцы и гости города смогут на улице Рождественской. Об этом сообщает глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Трамвай 1938 года является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» (НЭТ). По словам главы города, изначально планировалось, что уникальный вагон будет ходить по одной из старейших улиц города – Рождественской – только в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

- Однако этот вагон вызвал такой огромный интерес у горожан, что нам стали поступать просьбы о продлении его работы. Теперь и у нижегородцев, и у гостей города есть возможность прокатиться на этом уникальном трамвае до конца августа. Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат, - отметил Юрий Шалабаев.

Так вагоны уникального трамвая следуют по маршруту №11А - он состоит из 5 остановок: пл. Народного Единства, Скоба, пл. Маркина, Рождественская церковь и пл. Благовещенская. Отправление каждый час с 10.00 до 21.00 от ост. площадь Народного Единства. Трамвайный вагон серии КМ, изготовленный в 1938 году, в 2013 году прошел капитально-восстановительный ремонт без модернизации. Вагон оснащён деревянными сидениями, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами.

Примечательно, что до наших дней сохранились два вагона серии КМ – по одному в Москве и в Нижнем Новгороде.