Порядка 100 миллионов рублей в год потребуется на содержание нижегородской «Швейцарии»

Парк "Швейцария" Фото: Мария СОРОКИНА

Ежегодное содержание нижегородского парка «Швейцария» обойдется приблизительно в 80-100 миллионов рублей. Такое заявление сделал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в день открытия парка.

По словам Шалабаева, средства на эти цели будут выделяться из городского бюджета. За состоянием всех объектов в парке будет следить специально созданная организация МАУ «Парк «Швейцария». Эта организация будет осуществлять уборку и вывоз мусора из парка.

- У МАУ предусмотрено штатное расписание уборки парка, вывоза мусора из урн, содержания детских и спортивных площадок. Также мы работаем с партнерами. У нас есть кафе, которые мы будем сдавать в аренду, и арендаторы также будут ответственны за содержание своих площадок. В детском центре по мимо социальной квоты будут оказываться и платные услуги. Таким образом, часть вопросов содержания будет закрываться самими арендаторами, а часть – муниципальным автономным учреждением, - сказал мэр.

Предполагается, что примерно через пару лет коммерческая деятельность парка составит порядка 30-40% от общего бюджета.

Полностью парк откроется в течение месяца-двух. Посещение «Швейцарии перестает быть круглосуточным. На ночь парк будут закрывать для уборки.