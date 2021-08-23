Зараженную землянику обнаружили в Нижегородской области. Ее вырастили на одном из сельскохозяйственных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Специалисты центра обнаружили заболевание во время мониторинга земель сельхозназначения. Это заболевание поражает практически все части растения. Болезнь опасна тем, что после заражения длительное время может развиваться в растении без видимых признаков.

Симптомы заболевания:

-на листовых пластинках наблюдается множество светло- бурых пятен, позднее чернеющих, диаметром(0,5-2мм);

-на усах и верхней части черешков молодых развернувшихся листьев образуются мелкие, от красно-бурой до черной окраски язвы, сливаясь, они окольцовывают пораженную ткань, вследствие чего листья, розетки и все растение засыхает;

- на зрелых ягодах наблюдаются вдавленные, с отчетливым краем округлые бронзово-бурые (до черных) пятна, в сухую погоду ягоды засыхают.

Потери урожая земляники на плантациях могут доходить до 80%.

Вред для человека:

При поедании больных ягод, в результате жизнедеятельности гриба, в организме человека возможно появление микотоксинов.

Антракноз поражает практически все части растения и опасен тем, что после заражения длительное время может развиваться в растении без видимых признаков. Потери урожая земляники на плантациях могут доходить до 80%. Если человек съест больные ягоды, в его организме могут появиться микотоксины.