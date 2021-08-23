Смотровую площадку на новой колокольне в Нижегородском кремле можно посетить бесплатно

Вход в колокольню Спасо-Преображенского собора открытый. Фото: Александр Воложанин.

Смотровая площадка на колокольне Спасо-Преображенского собора в нижегородском кремле открыта для всех желающих. Посетить её можно ежедневно с 10:00 до 19:30. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день вход бесплатный, - подчеркнули в ведомстве.

Колокольня воссоздана по сохранившимся историческим фотографиям и достигает 51,5 метра в высоту. А вот габариты колокольни эксперты определяли по результатам георазведки и археологических исследований, в ходе которых удалось найти фрагменты сохранившегося фундамента колокольни.

Здание представляет собой удлиненное восьмигранное сооружение, а пролеты для звонов находятся в верхней его части, прямо под куполом в виде шатра. На четырех сторонах звонницы размещены циферблаты часов, на двух из которых изображены римские цифры, а на двух других – славянские и арабские.

Напомним, что строительство колокольни началось в ноябре 2020 года, а торжественное открытие восстановленного объекта состоялось 12 июня, в День России.

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