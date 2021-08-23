Выходной с «Большой переменой» прошел для победителей и призеров конкурса из Дзержинска

Семейный выходной для победителей и финалистов конкурса «Большая перемена» из Дзержинска прошел вчера в санатории «Ока». На протяжении всего дня вместе со своими родителями Вероника и Надежда Фильцовы, Анна Демкина, Ярослав Титов, Александра Аристова, Мария Квасова, Екатерина Смирнова и Дарья Рыбакова приняли участие в играх и мастер-классах, а также в неформальной обстановке пообщались с главой города Иваном Носковым и заместителем председателя Думы города Дзержинска Александром Парамоновым.

«Этот выходной – обещанный подарок для ребят и их родителей, чтобы они могли совместно отдохнуть после насыщенного лета, погулять на свежем воздухе, обсудить планы на предстоящий учебный год и вдохновиться на новые победы», - сказал Иван Носков.

День в санатории «Ока» для команды «Большой перемены» начался на спортивной площадке с веселых эстафет от учителей физкультуры школы № 27. Команда ребят «БПшки» и команда родителей «Вечная молодость» соревновались в скорости, ловкости, выносливости, силе и умении работать сообща. «Наши мамы и папы как будто вдруг стали нашими ровесниками – прыгали через скакалку, бегали на больших лыжах, перетягивали канат и многое другое. Мы думали, что обыграем родителей на всех этапах, но на деле первыми часто оказывались они. Это было очень неожиданно и весело», - поделилась Мария Квасова.

Свои творческие способности каждый смог проявить во время создания футболок в стиле тай-дай от дзержинского проекта «Прокраска», а на мастер-классе от театра-студии «Блик» – принять участие в создании спектакля и попробовать себя в качестве актера черного театра в необычных ролях – саксофона, нотного стана, ноток и звездочек. Одной же из самых интересных площадок стал мастер-класс по искусству публичного выступления и журналистской этике от Анны Фильцовой и пресс-конференция с главой города Дзержинска Иваном Носковым и заместителем председателя городской Думы Александром Парамоновым.

«Ребята задали много вопросов, касающихся развития Дзержинска: о новых кружках и секциях, о создании кванториума и детского пресс-центра, о развитии парковой инфраструктуры и туристического направления в нашем округе. Интересовались, кем я хотел стать в детстве, чем увлекаюсь и люблю заниматься в свободное от работы время. Меня очень радует, что у ребят есть живой интерес к родному городу, к своей дальнейшей жизни в нем. Они не боятся спрашивать и делиться своим мнением о том, что им нравится и что не нравится в городе, чего бы они хотели добавить, каким видят его в ближайшем будущем. И именно на таких неформальных встречах ребята максимально открыты», - поделился глава города Иван Носков.

Кроме этого, финалисты и победители «Большой перемены» совместно с Иваном Носковым, Александром Парамоновым и Ольгой Палеевой обсудили наполнение первого образовательного форума для школьников, запланированного на осень 2021 года.

«Инициаторами форума стали сами «переменовцы», и было бы правильно именно от них услышать, чего именно они от него ждут. Ребята сообщили, что им интересны профориентация, творчество и развитие туризма в Дзержинске, открытый диалог с педагогами и представителями власти разного уровня. Им важно принимать участие в формировании своего образовательного пространства, знать и видеть, что их мнение учитывается. И форум должен стать именно той площадкой, где у ребят будет возможность осуществить свои задумки», - рассказал Александр Парамонов.

По словам мамы сестер Фильцовых Анны Фильцовой, очень важно поощрять детей за победы именно такими встречами и неформальными мероприятиями. «В Дзержинске много творческих детей, которым интересны творчество и наука, интересны наши промышленные предприятия, которые хотят и могут развиваться в самых разных направлениях. И им нужен выброс энергии, нужна психологическая разгрузка – такая, какую мы сегодня получили, - делится Анна. - Ребята сегодня увидели своих пап, выступающих на сцене и прыгающих через скакалку, и мам, перетягивающих канат; они поделились своими мнениями и соображениями о развитии города и убедились, что их идеи могут быть воплощены в жизнь. Как мама я точно знаю, что это очень ценно для каждого из них».