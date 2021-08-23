Дзержинские предприниматели могут получить офисные помещения по льготной арендной ставке

Конкурсная комиссия согласовала сдачу в аренду ООО «РМ «ПринтМедиа» помещения в бизнес-инкубаторе Дзержинска под размещение салона интерьерной печати.

«Получить помещения в аренду можно на три года, - пояснил директор «Бизнес-инкубатора» Дмитрий Фионин. - Кроме льготы по арендной плате, резидентам также бесплатно предоставляется оборудованный конференц-зал и переговорные комнаты. Нашим арендаторам мы оказываем не только имущественную, но и бесплатную консультационную поддержку, помогаем в получении различных мер финансовой помощи. Стоимость аренды одного квадратного метра составляет от 247 рублей в первый год работы до 497 рублей на третий год».

Как пояснила директор «ПринтМедиа» Наталья Маляревская, на арендованных площадях планируется создать офис продаж интерьерной печати – холстов, картин, фотообоев, фотожалюзи и т.д. «Это относительно новое направление деятельности для Дзержинска, - подчеркнула она. - Наша компания несколько лет оказывает полиграфические услуги, но именно интерьерной продукцией мы занимаемся недавно. Именно поэтому я приняла решение обратиться за предоставлением помещения в аренду по льготной цене, чтобы в период развития направления бизнеса снизить себестоимость услуг».

Стоимость аренды уже включает в себя все коммунальные платежи, НДС и ежедневную уборку. Предоставляемые офисные помещения оборудованы мебелью и оргтехникой.

Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, необходимо не позднее 3 лет с момента государственной регистрации подать заявку на участие в конкурсном отборе и собрать пакет документов, включая бизнес-план. Помощь в составлении проекта и оформлении заявки на конкурс предприниматели могут получить непосредственно в бизнес-инкубаторе нашего города по адресу: ул. Октябрьская, 66, телефоны: +7 (8313) 31-01-00, +7 (8313) 31-01-04.