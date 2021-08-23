Дороге на улице Кожевенной в центре Нижнего Новгорода вернули исторический облик Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорогу на улице Кожевенной в центре Нижнего Новгорода выложили брусчаткой. Теперь она выглядит как мостовая конца XIX- начала XX веков. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

- На ул. Кожевенной уложили колото-пиленую брусчатку, которая своим внешним видом отсылает к той круглой брусчатке, покрывавшей улицу в прошлом столетии. Также были отремонтированы бордюры и тротуары, оборудованы водоотводные лотки, - отметил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков главе города Юрию Шалабаеву, который проверил качество выполнения работ.

В свою очередь Юрий Шалабаев обратил внимание на то, что впервые за долгое время на улице появилось освещение.

- Несмотря на то, что улица находится в самом центре города, отдельные её участки имеют некую обособленность и как будто скрыты во дворе – на них всегда была проблема с освещением. Сейчас её больше нет, потому что на улице установили 20 новых светильников, которые так же, как и брусчатка, стилизованы под старину. По проекту «Чистое небо» со световых опор были демонтированы силовые кабели и кабели связи, которые ранее имели хаотичное расположение и закрывали обзор на знаменитую улицу. Их перенесли в кабельную канализацию под землю, - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Напомним, что на улице Рождественской, одной из старейших улиц Нижнего Новгорода, к 800-летию города выполнили локальный ремонт тротуарной брусчатой плитки, заменили дождеприемные лотки и восстановили разрушенную трамвайную плиту.

Кроме того, на улице обновили ограждение: частично заменили и покрасили опорные столбики и цепочку между ними. В рамках подготовки к юбилею города выполнили ремонт трех многоквартирных домов по улице Рождественской – №36а, №40, №47с. Дома №16 и №44 уже отремонтировал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.