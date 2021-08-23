Часть территории Стрелки в Нижнем Новгороде откроется для посещения в сентябре

Часть территории Стрелки в Нижнем Новгороде откроется для посещения к сентябрю. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Стрелка будет открываться частями, поскольку в настоящее время там продолжаются работы на пакгаузах.

- Первая часть откроется для посещения в конце августа. Далее – после завершения работ на пакгаузах. Для нас качество – приоритет. Стрелка – одно из главных мест в Нижнем. Работаем тщательно и делаем все возможное, чтобы открыть это пространство как можно быстрее, - отметил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что концертный зал и галерею оборудуют в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде в 2021 году. На эти цели планируется направить 660 млн рублей.

Согласно концепции, концертный зал на 600 человек и галерейное пространство разместятся прямо внутри ажурных металлических конструкций, однако объекты будут некапитальными и не создадут дополнительной нагрузки на пакгаузы.

А также, строители приступили к благоустройству территории Стрелки к 800-летию Нижнего Новгорода. Общественное пространство обновят в рамках инфраструктурной программы «Среда 800».

Горожане и гости города смогут увидеть обновленную Стрелку уже в августе этого года.