Два корпуса Мининского университета подсветили к 800-летию Нижнего Новгорода

Корпуса Мининского университета на площади Минина и Пожарского украсили архитектурной подсветкой. Об этом на своей странице в соцсети рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Специально к 800-летию Нижнего и к 110-летию университета были отремонтировали фасады и сделана архитектурная подсветка на двух корпусах Мининского университета, расположенных в самом центре города.

"Теперь наши исторические здания, которые и без того были украшением площади Минина и Пожарского, стали еще ярче, а вместе с соседними зданиями и Кремлем, на мой взгляд, получился общий красивый ансамбль", - прокомментировал Виктор Сдобняков.

Кроме того, совместно с Нижегородской Епархией были закончены работы по ремонту фасада еще одного исторического здания - корпуса №3 на улице Пискунова.

Напомним, что Мининский университет имеет 6 корпусов в Нижнем Новгороде, четыре их них расположены в самом центре города. С 2021 года в вузе идут масштабные ремонтные работы имущественного комплекса, в том числе общежитий. Кроме того, в основном корпусе начались подготовительные работы по созданию новой библиотеки с RFID-технологиями. Также до конца года в Мининском университете появятся технопарк и педагогический кванториум.