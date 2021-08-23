В Нижегородском районе Нижнего Новгорода установят 15 остановок общественного транспорта Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода планируют установить 15 новых металлических остановочных павильонов. Об этом сообщает районная администрация.

Сейчас уже разместили 4 комплекса на остановках общественного транспорта «Черниговская», «Маслякова», «Святой колодец» и «Лодочная станция».

В сентябре работы будут продолжат, и новые павильоны появятся на остановках «Казанский съезд», «Парк Победы», «Деревня Печеры», «Слобода Подновье», «5-й микрорайон Верхних Печер», «Верхние Печеры», «Улица Богдановича», а также «Верхние Печеры» и «Улица Богдановича» (в направлении к Казанскому шоссе) и др.

- Мы стремимся делать район комфортным для жителей и, конечно, безопасным. Конструкции нового образца будут установлены после демонтажа старых остановок общественно транспорта, у которых были выявлены замечания. Новые металлические павильоны будут оборудованы прочным стеклом, лавочками для ожидания, крышами. Конечно, одним из главных требований к объектам стало соответствие эстетике города и удобство для жителей, – отметил начальник отдела содержания территории администрации Нижегородского района Андрей Морев.

Напомним, что 22 августа 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл летний дворик в Доме Сироткина. В его экспозиции разместили коллекцию западноевропейского искусства НГХМ.