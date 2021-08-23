Олега Лавричева наградили благодарственным письмом МИДа Абхазии Фото:пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

Олега Лавричева наградили благодарственным письмом Министерства иностранных дел Республики Абхазия 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В воскресенье, 22 августа 2021 года, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие во встрече заместителя Губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна с руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Алхасом Квициниа.

Мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

В ходе встречи главы подписали соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских связей между муниципалитетами Нижегородской области и Республики Абхазия: Городецким районом и Гагрским районом, а также между городом Бор и городом Пицунда.

- Нижегородская область и Республика Абхазия должны сотрудничать. У нас есть политические и экономические соглашения, контакты в сфере культуры и образования. Мы нацелены и в дальнейшем их развивать, - подчеркнул руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Алхас Квициниа.

Визит делегации Республики Абхазии был приурочен к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Так, 21 августа члены делегации посетили Арзамас и Дивеево, там они в сопровождении Олега Лавричева побывали в Музее Русского Патриаршества, Свято-Николаевском женском монастыре и Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.