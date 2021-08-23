24 крыши отремонтировали в Дзержинске при подготовке к зиме

24 крыши домов отремонтировали домоуправляющие компании Дзержинска по требованию ГЖИ в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Госжилинспекция Нижегородской области.
Так, инспекторы выявили ненормативное состояние кровли домов как в рамках плановых выездов, так и в ходе проверок по обращениям жителей.
Весной в ГЖИ поступили жалобы на состояние крыши дома №1 по ул. Молодежной, д.68 по ул. Чапаева в Дзержинске. Неудовлетворительное состояние кровли подтвердилось в ходе внеплановой проверки. Управляющую компанию ООО «Альянс-НВ» обязали привести кровли в нормативное состояние. Накануне инспекторы ГЖИ провели повторную проверку.
- По состоянию на 19 августа предписания исполнены, ремонты кровли домов №1 по ул. Молодежной, №68 по ул. Чапаева в Дзержинске завершены, - сообщил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции Алексей Заика.
Напомним, что нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/.