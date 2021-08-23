Еще у 454 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 23 августа 2021 года, всего с начала пандемии 152 743 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 534 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 454 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 139 115 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 615, а за последние сутки двадцать семь не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 047) и г. Бор (7 857), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 772), за прошедшие сутки там выявили 75 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 458 новых случаев), Московская область (1 187 новых случаев) и Санкт-Петербург (691 новых случаев).

По данным на утро 23 августа, в Нижегородскую область поступило 135 736 дозы вакцин. Всего привито 896 574 нижегородца, из них второй компонент получили 783 538 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.