Красные стулья установили во время благоустройства на главной пешеходной улице города Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Вандалы вырвали новые стулья на Большой Покровской в Нижнем Новгороде в день празднования 800-летия города. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, красные стулья установили во время благоустройства на главной пешеходной улице города. Их прикрутили болтами к брусчатке, однако, это не помешало нижегородцам и другим гостям города, отмечающим праздник 21 августа, вырвать их вместе с креплениями и поставить ближе к скамейкам. Сделали это они якобы для того, чтобы было удобнее собираться большими компаниями.

Теперь горожане беспокоятся, что красные стулья могут украсть с Большой Покровской.

Напомним, что яркости Покровке должны были добавить вот такие отдельно стоящие красные стулья. Спокойная сдержанная серая гамма в мощении и скамейках позволит нижегородцам чувствовать себя здесь комфортно. Но будут элементы, которых вы сейчас не видите, - это отдельно стоящие красные стулья, которые внесут нотку современности, след сегодняшнего дня. Это должна быть функциональная удобная торгово-пешеходная улица со своей «изюминкой».

А также, сотни участников, летающие артисты и грандиозный салют: Как прошло гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, как прошло грандиозное шоу и масштабное празднование юбилея города.