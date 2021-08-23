Благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году. Об этом 21 августа сообщил министр культуры региона, замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, а также огласил планы по благоустройству города после 800-летия.

- Праздник не заканчивается. У нас как столица закатов продлена до середины сентября, так мы и продолжаем все работы, - сообщил министр культуры Нижегородской области.

Благоустройство набережной первой очереди проводилось к 800-летию столицы. По итогам работ на Окской набережной от Александро-Невского собора до Канавинского моста появились прогулочные аллеи, новое озеленение, иллюминация, зоны отдыха и смотровые вышки. Также в рамках контракта подрядчик ООО «РусСтрой» продолжит благоустройство: появится амфитеатр у здания бывшей гостиницы Ермолаевых, туристический информационный центр и кафе.

- Мы сейчас закончим со стройкой, подведем итоги и будем формировать планы на будущий год, — отметил Олег Беркович.

Так, по словам министра культуры региона Олега Берковича, преображение областного центра после грандиозного 800-летия Нижнего Новгорода не закончится - в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок еще более 30 общественных пространств. Сейчас разрабатывают проектную документацию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественные пространства выбирали сами жители путем голосования.